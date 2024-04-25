立委憂心先買後付業務使年輕人還不出錢、恐再釀「山道猴子悲歌」，廖英智對此表示，占比逾8成的企金業務仍為中租-KY主要業務，消金業務在台灣僅占約8％，銀角零卡會員數目前已達逾百萬，合作商家達3.3萬戶虛實通路，合作產業超過50種。

廖英智表示，中租-KY旗下仲信資融2000年便透過實體通路經營無卡分期市場，2018年線上化推出「銀角零卡」業務，秉持十大構面進行客戶審查，開通以來核准率約40～50％，確保延滯率僅約0.3％，且7成為零利率、最高僅約9％，平均年利率僅5％。

廖英智指出，「銀角零卡」透過20年來的消分期徵審、風控專業累積經驗，鎖定22～39歲願意嘗試新支付工具的自營業者與新經濟工作者，並在收件前確保審查流程完整性、最高36期固定期數，及透明的繳款金額揭露等，藉此確保風險控管與消費者權益。

車貸業務方面，中租-KY也設有完備風控制度，包括限制承作成數不超過往來汽、機車評估後市價，車輛買賣承作期間不超過7年、車輛原融承作期間不超過6年，機車融資條件則更為嚴格，買賣承作期間不超過5年，原融則不超過3年。平均年利率則介於3～10％間。

廖英智表示，內部團隊檢視目前消金業務平均年利率均為個位數，並無「18％高利貸」狀況，若有平均年利率達雙位數，可能是因客戶信用較差，後續若需調整策略，基本上僅需調整內部機制上的信用標準，選擇不承作此類客戶。

對於立委質疑租賃業者在台灣借錢支應中國大陸營運，廖英智則強調，中租-KY在各地均以使用當地資金來源，主要為避免匯率風險。據先前重訊公告，中租旗下仲利國際在中國大陸的資金來源均為當地金融機構，總額度約1258億元，沒有從台灣借款支應狀況。

對於是否支持制定融資公司專法，廖英智認為「企金」及「消金」應分開看待。其中，台灣企業以中小企業為主，過去40年的業務經營並無爭議，未來若制定專法嚴格控管授信機制，恐將難以滿足企業「補充性資金」需求，因此不支持就企金業務設立專法。

至於消金業務方面，廖英智表示，中租-KY對於公會自律規範已達成逾9成，願意支持並參與制訂專法，也會全力遵守。他指出，中租-KY與公股行庫的借款幾乎都用於企金及能源事業，主因申貸需載明資金用途，且主管機關對KY公司也會定期查核，確認資金用途。