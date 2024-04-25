中租-KY近年來業務穩健成長，惟受美國暴力升息增加資金成本、經濟成長趨緩導致信用減損損失增加，2023年合併營收雖創975.26億元新高、年增13％，但歸屬母公司稅後淨利250.34億元、年減8％，每股盈餘15.15元，仍雙創歷史次高。

展望2024年，廖英智指出降息有助降低資金成本，對中租-KY營運有利，但目前內部預期以微幅降息1碼可能性最高，且目前經營地區不見得會跟隨美國降息，如越南及泰國均已提前降息、中國大陸則維持，預期今年各經營地區利率水準不會有太大變動。

因此，中租-KY預期美國降息對營運影響輕微，並據此定調今年以穩健經營為原則，不會貿然追求高成長。其中，台灣預期有助利差逐步恢復先前水準，中國大陸將在適度經濟成長下，追求穩健業務成長及資產品質，今年均將維持穩健經營，目標維持個位數成長。

至於東協地區去年發展相對較緩，今年首季看來復甦動能不錯，預期今年成長動能較強、目標有機會再調升，預期應會有雙位數成長。同時，將聚焦目前已進軍的泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、新加坡及印尼等7個國家深耕發展。

廖英智指出，中租-KY在東協地區暫不考慮揮軍汶萊、寮國、緬甸等3個國家。其中，汶萊主因當地民眾富裕不缺錢、緬甸為政經局勢動盪不易進軍開拓，寮國則考量經濟體較小，基於語言相通，規畫透過泰國團隊拓展。

同時，廖英智透露中租-KY有意規畫進軍北非及南歐市場，主因公司在船舶租賃業務領域的經營已頗具知名度，由於客戶總部多設於北非及南歐地區，因此有意規畫進軍當地市場，惟目前並無任何敲定計畫，僅暫訂為未來可能發展區域。