AI股今天再度補血大復活，多頭派對由世芯-KY擔綱，股價攻上漲停3,110元；過去外資連續8日賣超，是世芯-KY股價大跌的元兇，以今天世芯-KY股價強攻漲停來看，應是外資回補持股。

台股千金股今天表現十分亮眼，不只有4檔千金股攻上漲停，力旺也大漲8％以上，M31、祥碩漲逾半根漲停信驊 、緯穎、嘉澤及亞德客-KY等都強漲2.5％～4.8％以上。

聯發科今天重返千元之上，台股再度看到15千金合體。