AI股今天再度補血大復活，多頭派對由世芯-KY擔綱，股價攻上漲停3,110元；過去外資連續8日賣超，是世芯-KY股價大跌的元兇，以今天世芯-KY股價強攻漲停來看，應是外資回補持股。
台股千金股今天表現十分亮眼，不只有4檔千金股攻上漲停，力旺也大漲8％以上，M31、祥碩漲逾半根漲停信驊 、緯穎、嘉澤及亞德客-KY等都強漲2.5％～4.8％以上。
聯發科今天重返千元之上，台股再度看到15千金合體。
台股近來時而大漲時而大跌，而高價股更如洗三溫暖，矽智財（IP）股世芯-KY（3661）今（26）日股價一早就衝上漲停價3,110元、並強勢鎖住，帶動IP股的創意也衝上漲停，川湖（2059）及弘塑（3131）同步攻上漲停，4檔漲停千金股均AI概念股。
AI股今天再度補血大復活，多頭派對由世芯-KY擔綱，股價攻上漲停3,110元；過去外資連續8日賣超，是世芯-KY股價大跌的元兇，以今天世芯-KY股價強攻漲停來看，應是外資回補持股。
台股千金股今天表現十分亮眼，不只有4檔千金股攻上漲停，力旺也大漲8％以上，M31、祥碩漲逾半根漲停信驊 、緯穎、嘉澤及亞德客-KY等都強漲2.5％～4.8％以上。
聯發科今天重返千元之上，台股再度看到15千金合體。
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