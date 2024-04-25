譜瑞-KY第一季儘管為傳統淡季，但因PS的高速傳輸介面，USB 4 Retimer(重定時器)出貨量增加，帶動譜瑞-KY第一季營收38.14億元，季減少0.28%，年增加25.48%，但因低階面板的價格競爭大，及存貨庫存跌價損失，使毛利率由去年第四季的43.21%下滑至42.84%，單季稅後淨利5.73億元，季減少10.32%，年增加62.12%，單季稅後EPS為7.06元，單季營運財報符合預期。

第二季PC產業仍處需求淡季，譜瑞-KY表示，目前客戶能見度低，僅3～4週，但DP的需求相對較好，表現將逐漸改善，但低階的面板方面仍有較大的價格競爭，競爭對手不惜犧牲毛利率降價搶單的情況將延續至第二季，不過譜瑞-KY已致力於控制成本，推出tTED、TED的整合型解決方面，幫助客戶降低成本，及降低晶片功耗，提高客戶採購意願。

展望第二季，譜瑞-KY預估單季營收將介於1.1～1.16億美元，季減少9.09%至季增加0.83%、年增加11.75%～23.94%，毛利率介於42～46%，法人推估，以美元對新台幣1:32.5元的中間值計算，預估譜瑞-KY第二季營收落在37.71億元，季減少1.14%、年增加14.85%，毛利率44.02%，稅後淨利5.64億元，季減少1.45%、年增加31.49%，單季稅後EPS落在6.95元。

有鑑於電子產品規格不斷提升，使週邊傳輸介面規格同步升級，其中，USB 4的傳輸速度由USB 3.2的20Gb/s成長一倍至40Gb/s，以因應網路串流平台資料傳輸量大幅提升及影音高畫質影像傳輸的需求。雖然USB 4因要向下相容舊世代規格及Thunderbolt，在規範及設計上變得較為複雜，但因譜瑞-KY在高速傳輸介面擁具有領先設計能力，其USB 4第二代及Thunderbolt 5已就緒。雖然目前Intel仍未導入Second source的USB 4 Retimer，但譜瑞-KY在高通、AMD的平台上佔有主要的優勢，目前已有許多客戶Design win，因下半年品牌廠將開始推出AI PC/NB，每台AI PC/NB將至少使用一顆USB 4.0，且今年及明年的採用比例將逐漸上升，在預估2024年滲透率將達30～40%的情況下，有助譜瑞-KYY在2024年USB 4 Retimer營收貢獻倍增。