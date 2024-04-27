穩懋4月26日舉行線上法說會，進入傳統淡季，穩懋第1季合併營收44.42億元，較前季減少8.7%，年增加55%，營業毛利為9.95億元，季減31%，年增205%，由於產能利用率自上一季60%下滑到55%，以及產品組合的不利因素，加上受到合併子公司所持有的大陸客戶上市股票本季股價波動影響，單季合併毛利率為22.4%，季減7個百分點，年增11個百分點，營業淨利為1.84億元，季減71%，營業淨利率為4.1%，季減9個百分點，年增24.9個百分點，歸屬於母公司淨利為4.07億元，季增6%，每股盈餘為0.91元。

穩懋總管理處總經理陳舜平表示，回顧第1季各項產品的營收變化中，Wi-Fi在終端市場順利去化庫存之後營收成長最為顯著，而且是繼去年第2季之後首次恢復正成長；Cellular仍然延續去年下半年的動能不減，營收水準與前一季相當，以上兩者本季都可以視為淡季不淡；至於Infra營收金額一貫是上下幅度不大，本季則是略低於上一季的水準；至於Optical則是本季營收下滑最明顯的產品，主要是因為3D感測終端產品出貨旺季已過，加上今年終端客戶增加新供應商所致。

就各產品來看，Cellular佔營收比重為45%到50%， Infra.約佔20%到25%，WiFi約佔10%到15%，其他約佔15%。

陳舜平表示，智慧型手機市場在過去遭遇長達1年半的庫存調整，同時也歷經高階手機銷售不振，在手機差異性不大之下，造成零組件供應商淪於殺價競爭不健康現象；不過，依據研究機構Counterpoint Research最新預測，2024年全球智慧型手機全年出貨成長率預估將為3%，年出貨量也將回升到12億支的水準，同時它們認為年成長率最高的將會是高階機種(Premium Segment)，年增率預估高達17%，而高階手機的特性一向是強調創新、注重品質及效能(performance)，有別於中低階手機總是優先考量價格而犧牲性能，穩懋在高階智慧型手機市場一直有很高的市佔率，這是因為我們每年投入大量的研發經費，用以提供給客戶最先進、高效能的代工技術與服務，協助客戶打入高階市場，以提供客戶更高的附加價值為穩懋的策略及經營模式，因此我們樂見這樣的趨勢回歸，也期待未來營收及獲利能因而受益。

在智慧型手機及Wi-Fi需求帶動之下，穩懋預估，第2季合併營收將較第1季成長low-teens百分比(11%到14%)，毛利率預計約為mid-twenties(25%)水準。

陳舜平表示，Cellular及WiFi PA第2季都有不錯成長，Infra及Optical都面臨小幅下滑，Infra相對比Optical好，Optical旺季在下半年，第2季通常是最弱的狀況。

在WiFi部分，陳舜平表示，無論是手機還是路由器，WiFi 6E或WiFi 7需求都大幅上升，手機WiFi集中在某一個大客戶，主要是6E，路由器客戶無論WiFi 6E或WiFi 7比例都有拉高。

在折舊與資本支出方面，穩懋協理曾經洲表示，今年折舊與去年持平，資本支出跟去年差不多，去年約30億元，今年約20億元到40億元之間，今年沒有新增的產能，主要是現有晶圓廠維護。