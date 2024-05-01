平和環保為配合創新板初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股1,700張，並全數對外競價拍賣，將從5月2日起展開競價拍賣投標，競拍底價為47.83元，每標單最低為1張，投標數量以1張(仟股)整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過170張(仟股)，並於5月8日開標，預計5月17日正式掛牌上市，主辦承銷商為福邦證券。

環保法規日益趨嚴之下，有利平和環保爭取更多客戶，公司表示，今年環境部針對放流水標準增訂氨氮管制，確實為公司帶來新客戶，客戶行業也更加多樣化。子公司平和材料以高濃度氨氮廢水回收再利用為主，於今年4月開始試營運，公司廢水處理產能倍增，並開發高氨氮廢水資源循環回收再生氯化銨產品，公司對於客戶、廢水代處理量的成長抱持正向看法。

平和環保為國內少見可提供連續24小時代處理廢水服務的廠商，主要處理特殊工業廢水，包括一般重金屬、鉻系、鎳系及高濃度氨氮等廢水暨廢酸洗液，由於此類廢水濃度高、操作技術含量亦高，需經過專業判斷分流，進行水質動態調整處理，以達到符合排放標準。平和環保擁有上游廢水處理藥劑製造與銷售、專業廢水處理設備與操作人員及水質檢測、下游廢棄物清運，可提供客戶一站式服務。交由平和環保代處理廢水，客戶不僅可以降低成本，更無需擔憂排放水質，客戶可以更專注於產品技術開發，因此平和環保與客戶均維持長期穩定合作關係，創造雙贏。

在水資源管理方面，平和環保持續提高廢水回收率，岡山本廠提供回收水供給客戶使用於中低階製程，目前已開始評估再生水設備的成本效益，未來將計畫導入再生水相關製程。同時，平和環保也研發朝向低耗能、低化學添加劑的友善環境處理法方向發展，成為協助客戶在企業永續發展的關鍵角色。