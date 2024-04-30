冠軍日前因無法取得大陸轉投資公司海鷗冠軍去年財報，經會計師出具保留意見，導致變更交易至全額交割股；昨日因重編並重行公告申報去年度財務報告，且會計師出具無保留意見，5月2日起恢復普通股交易。
《證交所》冠軍5月2日起恢復普通股交易
台灣證券交易所表示，冠軍(1806)已重編並重行公告申報去年度財務報告，並經會計師出具無保留意見查核報告，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，5月2日起，恢復其上市有價證券交易方法。
台灣證券交易所表示，冠軍(1806)已重編並重行公告申報去年度財務報告，並經會計師出具無保留意見查核報告，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，5月2日起，恢復其上市有價證券交易方法。
冠軍日前因無法取得大陸轉投資公司海鷗冠軍去年財報，經會計師出具保留意見，導致變更交易至全額交割股；昨日因重編並重行公告申報去年度財務報告，且會計師出具無保留意見，5月2日起恢復普通股交易。
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