冠軍日前因無法取得大陸轉投資公司海鷗冠軍去年財報，經會計師出具保留意見，導致變更交易至全額交割股；昨日因重編並重行公告申報去年度財務報告，且會計師出具無保留意見，5月2日起恢復普通股交易。

《櫃買市場》保綠-KY 5月2日起得為信用交易
《興櫃股》平和環保5月2日起競拍 5/17創新板掛牌上市
《證交所》凱基美國非投等債ETF 5月2日掛牌上市
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