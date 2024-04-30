台灣證券交易所表示，冠軍(1806)已重編並重行公告申報去年度財務報告，並經會計師出具無保留意見查核報告，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，5月2日起，恢復其上市有價證券交易方法。