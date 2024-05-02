AMD首季業績表現強勁，資料中心和客戶端事業群均比去年同期增長超過80％，成長動能主要來自於AMD Instinct MI300 AI加速器的出貨量增長以及市場對Ryzen和EPYC處理器的採用；董事長暨執行長蘇姿丰博士表示，AMD持續推進資料中心業務發展，並在AMD所有產品組合中實現AI功能。

AMD第一季合併營收達55億美元，毛利率47％，營業利益為3,600萬美元，淨利1.23億美元，稀釋後每股收益0.07美元。以non-GAAP計算，毛利率為52％，營業利益為11億美元，淨利10億美元，稀釋後每股收益則為0.62美元。

蘇姿丰強調，AI的廣泛部署正在推動多個市場對運算力的巨大需求，對業界而言，這是極其振奮人心的時刻。AMD執行副總裁暨財務長Jean Hu表示，AMD強勢開展2024年，資料中心業務創下季度營收新高；此外，毛利率實現穩健增長。展望未來，在投資未來巨大AI機遇的同時，AMD將繼續推動營收增長和利潤的提升。

同時，AMD宣布，旗下Ryzen AI行動處理器系列與Radeon RX 7000系列顯示卡支援Meta近期推出的Llama 3開源AI大模型，提供流暢的本地運算體驗。作為Meta迄今最強大的開源模型，Llama 3在多項基準測試中展現卓越表現；搭載專為AI工作負載量身打造的神經網路處理器(NPU)，AMD Ryzen AI APU可提供高達16 TOPS的NPU運算能力、在卓越的節能效益下執行AI工作負載。

AMD軟體生態系統與Ryzen AI處理器產品組合令本地端高效AI運算成為可能。無論是在內容創作、程式開發還是資料分析等廣泛應用場景，用戶均能充分體驗Llama 3強大的多工能力，而無需編碼技能。

除了消費級應用，AMD也為企業客戶提供ONNX Runtime、ROCm等開發工具，簡化Llama 3等AI模型在AMD硬體平台上的部署與最佳化流程。AMD強大的異構運算架構將CPU、GPU與NPU的運算資源高效組合，釋放出無與倫比的AI運算實力。

隨著AI應用場景的不斷增多，需求也水漲船高。AMD將持續加速AI運算創新，為下一代AI工作負載做好充分的硬體準備，引領更廣泛的AI浪潮。