小編今（8）日精選5件不可不知的國內外財經大事。AI熱潮助攻，吸引台星兩大政府基金默默加碼持股。根據廣達7日公告的前十大股東持股比例顯示，過去一年新制勞退基金的持股比例從112年的1.99％，提升至113年的3.36％，持有股數為12.9萬張，持股市值逾346億元，一舉躍居第三大股東；而另一個新進大股東則為新加坡政府投資專戶，去年未進入前十大股東之中，今年則是排名第五，持股比例為1.75％、共計6.75萬張，持股市值180億元。

【1】廣達 台、星政府基金猛加碼

第一大股東仍為董事長林百里名下的千宇投資公司，持股比例14.82％，持有股數57.2萬張，林百里本人持有股數約41.5萬張，持股比例為10.76％，身價上看2,638億元；而廣達副董事長梁次震持股比例是2.14％，持有股數達8.26萬張，身價高達220億元，居第四大股東。

【2】外資愛台積 目標價登千金不變

台股挑戰新高躍躍欲試，最大權值股台積電當然不能缺席，股價最近步步走高，7日收盤重返800元大關，外資圈對股價預期幾乎都在900元以上，花旗環球、滙豐證券更看好台積電登千金寶座，推測合理股價高居1,030元與1,025元，大型研究機構助陣台積電挑戰新高峰。

【3】輝達加持 技嘉4月營收飆天花板

隨著AI GPU供應持續好轉，技嘉、英業達旗下AI伺服器出貨動能增溫，拉抬其4月營收雙雙站高，並分別刷新單月，及同期新高的成績。兩業者對於今年AI伺服器業務的強勁成長皆樂觀，亦將為兩業者各自營運挹注關鍵動能。雙方也將於下周陸續端出第一季財報數字。

【4】銀行存款飆破56兆元 內行曝背後3大原因

台灣資金動能「氾濫」。金管會7日公布，國銀3月底存款餘額一舉飆破56兆元新高，單月增加5,587億元的存款，亦創3月同期增量新高；銀行局副局長林志吉分析，主要是3月有兩檔高股息ETF募集爆量，加上電子業及四大基金調度資金或貨款匯入，大量現金湧入銀行。

【5】自研晶片 美巨頭五強鼎立 最大贏家是台積電

AI需求暴增，CSP（雲端服務供應商）加速開發自研晶片，蘋果彎道超車，積極研發的資料中心級晶片內部代號（ACDC）流出，意味將跨足伺服器用AI加速器領域。半導體業者指出，微軟、AWS、Google、Meta及蘋果五大巨頭的自研晶片皆倚重台積電先進製程及封裝，將為台積電營運添柴加火。