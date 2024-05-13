本周美國有多項重要經濟數據公布，市場聚焦美國生產者物價指數（PPI）與消費者物價指數（CPI）是否降溫，牽動聯準會17日利率政策方面，而本周鴻海（2317）及英業達（2356）等重量級科技業法說會密集登場，將釋出未來科技業法說展望。

國票投顧指出，本周美國有多項重要經濟數據公布，14日有美國4月PPI相關數據、4月CPI、核心CPI、零售銷售等數據，16日有4月新屋開工、上周請領失業救濟人數等。

其中，市場將持續關注美國PPI 與CPI數據是否降溫，以作為聯準會利率政策放鬆時點是否推遲之指標，屆時將觀察17日亞特蘭大聯準會（Fed）主席博斯蒂克發表談話。

國票投顧整理本周將召開法說會包括：今日有華夏、佳能、欣陸、中租-KY、上海商銀、信義，14日有亞聚、台達化、鴻海、聯強、英業達、台灣大、貿聯-KY，15日有長榮鋼、大聯大、藥華藥，16日有美時、樺漢，17日東元、長興、神基、聯合等。其中，本周法說會中，塑化股有4家廠商舉行，可由其說明展望塑化產業的發展，另可由鴻海、英業達、神基、聯強、大聯大觀察科技業後續展望。