總經理周幸蓉表示，隨著生成式AI技術的不斷成熟和應用場景的擴展需求，儼然已是宏碁資訊在雲端服務中重要的成長引擎；而在規畫近兩年的海外市場布局，已於去年設立大陸子公司，持續擴大對台商服務縱深；另外因應客戶陸續轉至越南投資設廠，對於軟體授權與服務在地化的需求殷切，積極挺進越南市場設立子公司，為提供企業所需產品服務及技術支援，增強客戶忠誠度，也期許作為加速營運成長的第二曲線。

受惠於雲端商機持續發酵，「企業上雲」已是強化營運韌性的必要選項，同時帶動更多的企業更具信心地將ERP、CRM、HRM等關鍵營運系統相繼遷移上雲，並持續探索生成式AI、Copilot等人工智慧工具可以為企業帶來的經營效益，相關挹注也反映在宏碁資訊「雲端及大量軟體服務」產品線第1季營收較去年同期成長達4成。IDC更預估「到2027年，全球在AI解決方案上的科技支出將成長到美金5000億元以上」，相信也會更進一步推升企業在雲端架構下在「生成式AI、數據治理、資安、ESG」等應用需求增長。