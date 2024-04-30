證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF之標的指數為「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數」(Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index)，由Bloomberg Index Services Ltd所編製及維護，該指數成分債為美國公司發行美元計價付息債券，並篩選信用評級介於B3/B-及BA1/BB+之間、剩餘到期日介於1至5年之間，及流通在外餘額、票息及單一發行人上限等條件，指數規則將每月檢視是否新增或剔除成分債券，截至今年3月底，指數成分債券合計213檔。
《證交所》凱基美國非投等債ETF 5月2日掛牌上市
台灣證券交易所表示，由凱基投信募集發行凱基美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金（凱基美國非投等債，00945B）受益憑證，將於5月2日正式掛牌上市。集中市場累計掛牌上市ETF將達157檔。
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