美律第一季營收為83.53億元，季減少28.9%、年增加17.1%；單季稅後盈餘為3.65億元，季減少24%，但較去年同期大幅度成長5.5倍，單季EPS為1.7元。單季毛利率為12.6%，季減少0.43個百分點、年增加0.55個百分點；營益率2.16%，季減少1.95個百分點、年增加1.22個百分點。

美律表示，第一季營收成長主要是娛樂性頭戴式耳機受惠市場需求旺盛、新產品推出及客戶庫存去化回復正常拉貨，銷貨收入較去年增加；揚聲器則因NB、PC、VR、耳機及汽車有新品出貨，帶動銷售成長；不過受到季節性傳統淡季及春節假期工作天減少影響出貨，使得營收較第一季衰退。

展望第二季，美律預估耳機將較第一季及去年同期成長。耳機主要成長動能來自娛樂性頭戴耳機、商業用耳機及電競耳機，其中頭戴式耳機市場需求旺盛，加上客戶庫存水位低，持續追加訂單。揚聲器產品第二季營收預估較第一季微幅成長，並與去年同期約持平，其中手機用揚聲器及NB恐較去年同期下滑，但車用及音箱將去年同期成長。至於其他產品，電池第二季營收將較第一季及去年同期成長，成長動能來自客戶庫存去化及新產品陸續量產，客戶訂單持續增加，可望於第二季出貨，將帶動營收表現。而麥克風元件第二季也將較去年同期成長，主要受惠於AIoT產品越來越普及，帶動麥克風元件需求量增加。

此外，美律為充實營運資金及償還銀行借款，董事會日前決議通過辦理現金增資發行新股案，預計將發行5,000張股票，每股暫定發行價格授權董事長於60元至150元價格區間內，參酌發行市場狀況訂定。另外，日前董事會也決議發行國內第四次無擔保轉換公司債、上限25億元，以及發行國內第五次無擔保轉換公司債、上限5億元。