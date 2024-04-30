隨著休閒生活逐漸受到重視，露營成為國人的一種選擇，進兩年露營車進口爆發式成長，關務署今日表示，露營用車輛可分為露營車輛、露營拖車和露營車廂，尤其前述兩項最益混淆，進口報錯稅則、稅號，完稅價格每百萬元，稅額就差20萬元以上。

財政部關務署統計，這3年來露營車進口爆發式成長，2022年露營車只進口210輛，到去年進口增加到1237輛，增長速度近達5倍；而稅額也從3.26億元增加到10.7億元。可見露營國人休閒旅遊逐漸普及，選購露營車。

關務署表示，但是近期進口人常會詢問有關於進口營業用車輛適用的稅則，關務署解析，露營用的車輛只要是分為三種，最常見、一般民眾會購買的，就是「露營車」，主要配置睡眠、烹飪、盥洗等設備機動車輛，最常搞混的項目則是「露營拖車」，但實際「露營拖車」是沒有動力的車輛。

露營拖車這兩、三年每年的進口量大約是約30輛左右；露營車廂就更少大約只有8、9個，顯示國人購置露營車大多是整車進口、比較少改裝。進口商品的課稅方式是，完稅價格先課徵關稅，再完稅與關稅合計課徵貨物稅，最後完稅價格、關稅與貨物稅合計後再計算營業稅。

營業車貨物稅17.5％、貨物稅依車輛CC數不同，大約在25到30％間，主要進口德國車和西班牙車，也因為高稅率進口露營車在台灣市價都可以高達200到300萬元間；但是露營拖車關稅只有5％、貨物稅則是15％。兩者最大差別是關稅與貨物稅稅率相差很大，甚至完稅價格每百萬，稅額就會差22.5萬到27.5萬元。

而第三種露營車廂就只是配置住宿設備的車廂，設計安裝在具有載貨的動力車輛上，像是皮卡車，所以關稅只有15％，沒有貨物稅。關務署表示，進口人如果要進口露營車輛前應先了解相關的稅則與稅號。