公告指出，根據「國務院關稅稅則委員會關於對美加征關稅商品第十二次排除延期清單的公告」（稅委會公告2023年第7號），對美加征關稅商品第十二次排除延期清單將於今年4月30日到期。

公告表示，國務院關稅稅則委員會按程序決定，對相關商品延長排除期限。自今年5月1日至今年11月30日，對附件所列商品，繼續不加徵中國為反制美301措施所加徵的關稅。

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