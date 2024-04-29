中國國務院關稅稅則委員會29日發公告指出，經國務院同意，國務院關稅稅則委員會公布對美加徵關稅商品第十四次排除延期清單，對「國務院關稅稅則委員會關於對美加徵關稅商品第十二次排除延期清單的公告」中的相關商品，延長排除期限，自今年5月1日至今年11月30日，繼續不加徵中國為反美301措施所加徵的關稅。