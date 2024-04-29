公告指出，根據「國務院關稅稅則委員會關於對美加征關稅商品第十二次排除延期清單的公告」（稅委會公告2023年第7號），對美加征關稅商品第十二次排除延期清單將於今年4月30日到期。
公告表示，國務院關稅稅則委員會按程序決定，對相關商品延長排除期限。自今年5月1日至今年11月30日，對附件所列商品，繼續不加徵中國為反制美301措施所加徵的關稅。
中國國務院關稅稅則委員會29日發公告指出，經國務院同意，國務院關稅稅則委員會公布對美加徵關稅商品第十四次排除延期清單，對「國務院關稅稅則委員會關於對美加徵關稅商品第十二次排除延期清單的公告」中的相關商品，延長排除期限，自今年5月1日至今年11月30日，繼續不加徵中國為反美301措施所加徵的關稅。
公告指出，根據「國務院關稅稅則委員會關於對美加征關稅商品第十二次排除延期清單的公告」（稅委會公告2023年第7號），對美加征關稅商品第十二次排除延期清單將於今年4月30日到期。
公告表示，國務院關稅稅則委員會按程序決定，對相關商品延長排除期限。自今年5月1日至今年11月30日，對附件所列商品，繼續不加徵中國為反制美301措施所加徵的關稅。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。