立法院司法及法制、交通委員會今審議「國家通訊傳播委員會組織法」修正草案，國民黨立委羅智強提出附帶決議，要求今年7月任期屆滿之原任委員，應比照陳耀祥主任委員，公開對外宣示，不再接受行政院提名續任外，行政院於原任委員任期屆滿前未能依規定提任時，亦不再接受延任，主動辭職以示負責。藍白以贊成14人，反對12人表決通過。

羅智強等藍委今提出附帶決議指出，NCC主委陳耀祥已公開表示，不會再接受提名及續任，為維護機關獨立性與公信力，「要求今年7月任期屆滿之原任委員，應比照陳耀祥主任委員，公開對外宣示，除不再接受行政院提名續任外，若行政院於原任委員任期屆滿前未能依規定提任時，亦不再接受延任，主動辭職以示負責。」

對此，民進黨立委大為傻眼，民眾黨團總召柯建銘批，「強姦其他委員的個人意志，立法院可以強制別人？」 違反工作權，荒謬。民進黨立委沈發惠說，此案有點離譜，「別人的意志我們來表決，那我們來表決主席的意志」，個人意志怎麼會做決議。綠委蔡其昌也酸說「表決陳雪生下次不可以再選。

民進黨團幹事長吳思瑤說，逼退別人主動辭職，那她可以提羅智強終身不得參選立委嗎？本案強暴別人的意志，當然是反對。

該案表決結果，贊成14人，反對12人，附帶決議通過。柯建銘批「表決違憲」，要如何面對選民，國會還存在嗎？民進黨團則提案將此附帶決議廣印百萬份，廣為宣傳，但因國民黨籍召委吳宗憲宣布休息後，5點半並未現身，會議自動散會並未處理。