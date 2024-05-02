國民黨立委羅智強昨提案，要求今年7月任期屆滿原任委員，應公開對外宣示，不再接受行政院提名續任外，原任委員任期屆滿前未能依規定提任時，也不再接受延任，主動辭職以示負責，此案也遭質疑違反個人意志；對此，民進黨立院黨團表示，此提案逾越每個人的工作權，等於強制逼退條款，與法律也不符。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，昨天司法法制委員會審查NCC組織法，羅智強提出臨時提案，居然過當逾越每個人的工作權，等於強制逼退條款，與法律不符，NCC委員的任期有明確規定，還沒有產生新的NCC委員，現任委員必須延任到新委員產生，NCC才不會空轉，這是立法院通過的條文，離譜的臨時提案，牴觸憲法也逾越NCC的原則。

吳思瑤指出，民進黨當然也提出對案，把羅智強和傅崐萁提出的臨時提案，將此附帶決議廣印百萬份，奇聞共賞，國民黨獨大的立法院有太多離譜玩笑，牴觸憲法玩弄法律的臨時提案，最後國民黨召委擅自宣布休息。