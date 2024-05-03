國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥。（資料照/姚志平攝）

外交部長吳釗燮昨（2日）在外交委員會與國民黨立委徐巧芯爆發口角，甚至連喊8次「快告我藐視國會」；國家通訊傳播委員會NCC主委陳耀祥1日也與藍白立委發生口角。針對此狀況，國民黨立委柯志恩分析3點原因，除了跟去職有關，也質疑後面有人撐腰，加上陳拒提供鏡電視案相關資料給立法院交通委員會鏡電視調閱小組，猜測「裡面有很多貓膩」。

柯志恩2日在廣播節目《新立院新觀點》中分析，陳耀祥會有此態度，第一是跟「去職」有關，已經不留任的人講話像戰狼，為自己留得一線尊嚴，就像吳釗燮也說告他藐視國會；第二「後面有人撐腰」，很多資料不敢公開，裡面有很多貓膩、眉角，外界質疑黑箱作業情節恐怕透過資料公開被大家發現，裡面牽涉到非常多高層，一個電視台執照通過可以上架播出，後面有非常多政治角力戰。

另外，柯志恩指出，第三「裡面資料一定很多跟高層有關」，且高層目前都還在，一公開叫他們如何自處，所以陳耀祥才呈現如今的態度。