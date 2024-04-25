睽違5年，統一（1216）集團、統一超商（2912）共同捐助成立的千禧之愛健康基金會今年復辦「千禧肌動趴」，首場萬華老松國小即有將近300位60歲以上民眾齊聚一堂接受肌力檢測，並練習肌力報到活力操及學習攝取優質蛋白質的營養知識，完成活動後即可至鄰近7-ELEVEN門市領取蛋白質贈品，提醒大家「日日肌動」。

千禧之愛健康基金會執行長陳欣勵表示，距上次基金會舉辦有學有動又有拿的「千禧肌動趴」已有5年，礙於疫情無法群聚，今年復辦報名熱烈，台灣明（2025）年就步入超高齡社會，大家若要實現退休後還能趴趴走及到處旅遊的心願，得趕快改變運動與飲食觀念，未來「千禧肌動趴」也將巡迴全國縣市讓其他地方的退休樂齡族群也能參加學習。

千禧之愛健康基金會常務董事，台大醫院老年醫學部主任詹鼎正表示，肌少症是肌肉量減少加上肌力、體能表現下降的疾病，且隨年齡漸長會退化得更快，預防方法是每日攝取足夠的優質蛋白質再加上足夠的有氧及肌力運動，以轉化成肌肉與維持肌力，基金會2021年特地將台大醫院北護分院復健科專家韓德生團隊的居家復健運動手冊拍攝成18式的「肌力報到活力操」，供樂齡族群在家也可練習。

BEING sport統一健身俱樂部亦指出，台灣65歲以上民眾最常從事的前三名運動包括健走散步、皮拉提斯及瑜珈、爬山等，都不是有完整有氧及肌力訓練的運動，應增加肌力運動才能趕上肌力流失的速度。