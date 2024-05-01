分屬上半季戰績兩端的兩隊今天正面對決上演一場打擊大戰，兩隊都敲出15支安打但結局卻是大不同，統一獅靠著5局13人次猛攻9分逆轉，以17比6擊敗台鋼雄鷹，拿下3連勝、戰績17勝5敗繼續獨走，雄鷹則是苦吞6連敗。

獅隊王牌投手古林睿煬此役狀況並不理想，局局都讓雄鷹打者上壘，2局下更是面臨1出局滿壘危機，但他展現K功，連續三振掉杜家明、黃秉揚成功化解失分危機，4局下2出局、一二有人時被曾子祐敲安率先掉分，但下半局隊友立刻給予火力支援。

獅隊5局上成功突破前隊友江承諺封鎖，林安可、陳重廷、潘傑楷連續安打先追平比數，接下來再靠對手連續2次失誤超前，1出局後邱智呈二壘安打再添2分，也把江承諺打退場，這也是他本季首次先發沒能投完5局。

最後獅隊該局猛攻13人次、攻下9分逆轉，古林睿煬也靠隊友火力支援取得勝投資格，最後他用104球投完5局，投出7次三振、3次四壞球保送，被敲7支安打、失1分，拿下本季第2勝。