中信兄弟先發投手魏碩成投到5局下出現腳抽筋情況。（羅永銘攝）

中信兄弟先發投手魏碩成投到腳抽筋，但仍靠意志力撐完5局、失1分，率隊以4比2擊敗味全龍，賞衛冕軍吞下近期3連敗。

「黃衫軍」首局就從伍鐸手中攻下2分，魏碩成挨吉力吉撈・鞏冠陽春炮後連續投出2次四壞球保送，但最後讓郭嚴文敲出投手前滾地球形成雙殺，成功踩住煞車。

魏碩成表示，球隊幫自己先得分，自己也不能那麼輕易把分數花掉，他坦言，今天因為下雨天氣關係，身體感覺懶懶沉沉的，「有跟教練討論，教練跟我說照著平常方式去投，狀況不好也有不好的投法。」

5局下2出局後魏碩成出現腳抽筋的狀況，投手教練王建民及防護員都上前關心，經過短暫治療後續投，雖然又被連續敲2支安打，教練喊暫停後成功回穩，最後用91球投完5局，投出4次三振、3保送，被敲5支安打、失1分，拿下本季第2勝。

魏碩成坦言，其實在4局時就有快要抽筋的感覺，「學長（王建民）用開玩笑的方式鼓勵我，讓我能夠繼續投下去，5局再抽1次時我想說完蛋了，如果那時候教練把我換下來我會很氣自己。」

他也透露王建民2次站上投手丘時兩人的對話，魏碩成說：「第1次他問我還可以嗎？第2次他是說：『加油，最後一個打者了。』我跟他說『沒事，你趕快下去。』我們本來就是亦師亦友的感覺，讓我有很強企圖心完成工作。」

中信兄弟左投魏碩成。（羅永銘攝）