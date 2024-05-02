前兄弟象洋砲德伍現職為大摩副總裁。（圖／報系資料照）

前兄弟象洋砲德伍（Ted Wood）離開棒球界後轉戰金融業，甚至是美國金融集團摩根士丹利的財務規劃副總裁，消息傳回台灣後引發球迷熱烈討論。

據臉書粉絲專頁「棒球狂之詩」分享長居加拿大的球迷Steven Shih提供的消息，德伍搖身一變成為財金專業人士，現職是摩根士丹利財務規劃副總裁，該球迷也傳訊問候，德伍親切回應，「很喜歡在台灣的時光，非常想念台灣粉絲們。」

德伍曾在1997至1999年效力兄弟象三個球季，靠著優異攻守實力獲得高人氣，三度入選明星賽是當時兄弟陣中主力球星，1999年球季結束後，德伍因家庭因素未能與球隊續約，就此離台。

隔年德伍轉戰韓國職棒樂天巨人，整季僅出賽35場，球季結束後離開棒球界。根據德伍的領英（linkedin）資訊，德伍2000年轉戰金融業後至今都待在摩根士丹利，現職為財務規劃副總裁。

話題引起球迷們熱烈討論，許多老球迷的回憶紛紛湧現，「扣掉奧力偉那種暴力打擊，個人認為德伍是兄弟隊史數一數二的洋砲」、「當年在中職黑暗期，兄弟外野的一盞明燈，德伍守中外野不常撲球，因為他有絕佳的飛球判斷力，所以常能提前啟動輕鬆接球，投打守非常有觀賞性，重點是會打球人長的又帥」、「當年徳伍真的超強，現在居然是VP，誰說打棒球的書唸不好，太勵志了。」