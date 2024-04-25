元太客戶對升級四色產品抱持高度興趣，李政昊指出，如果去年三色轉四色過程中處理能更好一些，就不會造成產品延遲出貨。現在看來，美國零售大廠沃爾瑪（Walmart）出貨照預期在走，且進行全球更換，ESL營收第2季可以落底，持續看好接下來發展。

大尺寸電子紙產品部分，李政昊表示，大尺寸跟全彩是必走之路，大尺寸廣告看板已經送樣，四個全彩技術在轉換中，有部分大尺寸進入量產，現階段最大尺寸可以做到40吋，未來新承接的案子也都是以彩色為主。

新竹新廠進度方面，6月～7月辦公大樓會搬遷到新廠房，新產線如期進行，按照先前預估，第5條材料新產線將明年第1季量產且可支援大尺寸產品，第6條材料新產線亦將於2026年量產，且揚州將增加大尺寸模組產線，均為彩色大尺寸產品布局。雖然大尺寸模組出貨量增加會影響毛利，李政昊不擔心毛利率問題，如果市場接受度起來，有銷量都好解決。