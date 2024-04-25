113台北全中運國女400公尺跨欄，苗栗縣竹南國中林巧鈴（中）勝過勁敵新北市明德高中國中部林子婕（左）摘下金牌。（台北市政府教育局提供）

生涯首場全中運，新北市明德高中國中部一年級林子婕，留下1金1銀成績，為轉練跨欄不到一年的自己更有信心。

林子婕接觸過田徑、拳擊，在國小四年級時開始田徑訓練，一開始是練短跑，後來再轉攻跨欄，被問到喜歡田徑的原因跟田徑的魅力何在，她回應：「喜歡田徑場上的氣氛、練習技術的感覺，練習時的調整可以帶到場上發揮就會讓我很開心。也因為在場上大家都努力想要拚出好成績，看到別人賣力的精神很有魅力，自己也想一樣為田徑全力以赴。」

113年台北全中運，林子婕先在國女100公尺跨欄決賽以13秒80奪金，成績破大會紀錄也創台灣女子國中生史上最佳，為自己全中運首戰打響名號，25日400公尺跨欄，雖然飲恨跑出1分02秒25奪金的苗栗縣竹南國中林巧鈴，以1分03秒37屈居銀牌，但時間仍突破個人最佳。

400跨欄決賽場邊響起響亮的加油聲鼓勵林子婕，讓她覺得相當興奮，也很感謝學長姐為她加油，讓她不會那麼緊張，也很開心收到外界給她的稱讚和鼓勵，她並說，今年青年盃和偶像張博雅前後出賽，只敢害羞地遠遠看著偶像。