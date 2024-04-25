台體大楊姓大一生因隨著球隊到台中東海大學準備比賽，不料，途中遭到廂型車撞上重傷，搶救4天宣告不治。

21日台灣體育大學的楊姓大一生，因隨著系上棒球隊前往東海大學準備比賽，騎車至台中西屯區時，遭到1輛陳姓移工駕駛的廂型車攔腰撞上，楊生經過4天的搶救後，院方昨(24)日晚間7時許宣告搶救無效；對此，楊生的系主任表示「要對楊生家屬致歉，沒盡力照顧好，讓楊生發生憾事」，也希望熱愛棒球、運動的楊生能在另一個世界快樂地繼續打球；校方也決定要在楊生告別式上頒發畢業證書，圓楊生讀過台體大的夢。

據《ETtoday新聞雲》報導，楊生的系主任提到，楊生已第一志願考上，雖然楊生才大一，但實力備受肯定，且不管和班上同學與隊友相處都很融洽，學業成績也優秀，但這麼短的時間失去楊生，他的心情也很複雜，他也說應該要和楊生家屬致歉，楊生在學期間，沒有盡力照顧，讓楊生發生遺憾。

系主任也表示，楊生的事情發生後，系上、教室很明顯感覺到氛圍不太一樣，但是已老師的角度，希望能盡量安撫，他也認為楊生的意外，本身沒有違規也沒過失，只是意外來的太突然，學校師生都沒辦法接受，但唯有大家堅強，才能讓楊生家屬安心。

系主任也說，楊生的人生雖然短暫，但因為喜歡棒球、熱愛運動，也希望楊生到另一個世界能無病無痛，快樂地繼續打球。

這起事件發生在21日，台體大楊姓大一生，因和系上球隊到東海大學準備參加比賽，騎機車行經台中市西屯區台灣大道四段與工業區一路口時，不料，遭到由陳姓移工駕駛的箱型車闖紅燈撞上，造成楊男頭部重創，而陳姓移工竟肇事逃逸。

警方調閱監視器，循線將肇事的陳男與同車男乘客逮捕歸案，也發現兩人是越南籍失聯移工，而陳男則因涉犯竊盜與詐欺案，遭桃園地檢署發布通緝，警方將他解送歸案。

楊生送醫後，因傷勢嚴重，昏迷指數一度僅剩3，搶救4日後，於昨(24)日晚間7時許院方宣告搶救無效；據悉，楊生在校期間表現優異，也帶領球隊奪下大專棒球聯賽季軍，在球隊有「守護神」美稱，楊生搶救無效消息傳出後，學校師生悲慟，棒球隊隊友更是痛心、惋惜。