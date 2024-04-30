國道1號南向58.1公里內壢路段，今天（30日）上午11時36分，發生5部車輛連環撞事故，36歲游姓男子駕駛大貨車，疑似未保持安全距離先擦撞外側護欄後，先撞擊前方1輛小客車，再波及到另3輛小客車、貨車及聯結車，事故造成貨車上乘客頭暈不適，送醫無大礙，各車駕駛酒測值皆為0，現場也於12時42分事故排除恢復通車。
國道警方表示，游男駕駛大貨車，疑似未保持安全距離先擦撞外側護欄後，先撞擊前方47歲吳男駕駛的小客車，再波及36歲吳男駕駛的小客車、52歲黃男駕駛的小貨車及44歲郭男駕駛的聯結車，其中小貨車上上35歲尤姓乘客頭暈身體不適，送醫後無大礙。至於事故詳細肇事原因，有待警方進一步調查釐清。
國道警方呼籲用路人，應遵守交通安全規則依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維護行車安全。
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