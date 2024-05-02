國道3號北向379.6公里中寮隧道路段，2日凌晨2時54分許發生豬隻不慎掉落事件，國道公路警察局田寮分隊獲報後，派遣善化工務段人員前往捕抓，耗費30分終於將豬隻綁住載離，所幸未釀車禍，員警正追查車輛通知車主到案，查證後，車主恐遭處最重1萬8000元罰鍰。

根據國道南區路段近3個月內統計，至少已發生3起豬隻貨車載運過程不慎掉落至少已有3件，2023年10月，國道3號也發生過豬隻掉落後被車撞死，尤其國內養豬事業多集中在中南部地區，業者載運豬隻經國道往返跨縣市，豬隻掉落國道事件屢見不鮮。

國道警方呼籲駕駛，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

該事件第五公路警察大隊將調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料進行比對追查該掉落車輛，並通知車主到案說明，待查證後依規定舉發。