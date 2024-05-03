為解決長年積水問題，高市府水利局與交通部高速公路局南區養護工程分局共同籌措經費約2300萬元，辦理九如交流道北上匝道周邊平面道路排水改善工程。（高雄市政府水利局提供／林雅惠傳真）

高雄市三民區九如一路與九如一路214巷口國道北上匝道因豪雨常有積水情形，影響行車安全，水利局與交通部高速公路局南區養護工程分局將共同辦理道路排水改善工程，因閘道北上入口處地勢較為低漥，故優先辦理閘道口墊高作業，為降低交通衝擊，採夜間施工，自5月4日晚間10時起至5月5日上午8時封閉10小時施工。

為解決長年積水問題，高市府水利局與交通部高速公路局南區養護工程分局共同籌措經費約2300萬元，辦理九如交流道北上匝道周邊平面道路排水改善工程。

水利局表示，降雨期間地表逕流容易匯流至該處國道北上匝口前，經檢討重新調整九如一路與九如一路214巷口局部道路高程，將先行墊高路面兩側長度約50公尺、平均寬度25公尺，總面積約1250平方公尺，後續待九如一路214巷水溝完成後，再行調整道路與週邊側溝交接面，將地表逕流由周邊道路側溝蒐集，透過排水溝導流至雨水下水道，避免國道北上匝道前積水情形。

工程施工期間，將封閉九如國道北上匝道車道進行管制，請市民朋友多加利用中正路及建國一路北上匝道，水利局將加強佈設安全措施及交管人員協助指揮交通。