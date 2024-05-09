一名楊姓女士官前年花三百多萬找上徵信社業者，請求協助捉姦疑似出軌的丈夫A男（化名），不過4人破門時因A男僅穿四角褲，法官認為未能因此確認其出軌情事，因此將4人判刑。事後，楊女眼見官司打下來得不償失，請求討回部分款項，法官則判處徵信人員須退還280萬元。可上訴。

判決指出，楊女於2021年底懷疑丈夫A男出軌，因此以315萬元聘請徵信社進行蒐證。隔年3月20日凌晨時分，3名徵信業者佯裝成旅館服務生，敲門後謊稱地震需進房檢查線路；A男不疑有他，未料讓3人進入房間後，竟見最前面的男子拿起攝影器材對房間一通狂拍。事情曝光後，A男憤而報警提告。

高雄地院審理，勘驗事發時房內的監視畫面，認為楊女帶著3名徵信業者衝入房內，僅見A男當下穿著一條四角褲，並未發現出軌事證，依五股侵入住宅罪，各處拘役15天，得易科罰金，楊女判緩刑2年。楊女不服上訴，遭高雄高分院駁回。全案確定。

對此，楊女主張，當時遭徵信人員話術騙，為此損失315萬元，實在得不償失，法官認一、二審均於她急迫、輕率情形的前提簽下契約，有失公允，判處徵信人員須退還280萬元。可上訴。