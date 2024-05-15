高市議員劉德林15日質詢時指出，高雄登革熱疫情嚴峻，今年已累計145例，下個月恐破3000例，他以去年來說，市府衛生局、環保局、民政局斥資超過3億元，動員26萬人次，執行清零專案，搞得基層人仰馬翻，最後清零計畫失敗，還有3145例登革熱，質疑成效不佳。對此，高市衛生局表示，目前高雄市登革熱疫情在控制之中，並無「下月登革熱恐破3千例」的科學依據，且要求勿扭曲解讀抹煞所有投入第一線社區防疫人員的苦心與辛勞。

高市議員劉德林今（15）日質詢時指出，近來高雄3大流行疾病登革熱、腸病毒、新冠疫情三箭齊發，新冠死亡個案更多達114人，他更怒批，去年市府砸3億多元、動員26萬人卻仍爆發3000多例登革熱，直批清零計畫失敗，要求檢討改進。對此，市長陳其邁強調，自己親自督軍，會戒慎恐懼，根據疫情調整策略。

高市衛生局則表示，目前高雄市登革熱疫情在控制之中，並無「下月登革熱恐破3千例」的科學依據；登革熱屬境外移入疾病，其防治對有空港、海港之高雄市一向是重要議題。

尤其近年因氣候變遷，埃及斑蚊活動地點與型態改變，根據國家衛生研究院近期與環境部合作研究國內登革熱病媒蚊分布，使用氣候變遷模型推估，若氣溫持續升高，埃及斑蚊分布恐會跨越北回歸線至台中，高雄更需料敵從寬，預先以去年規模匡列防治經費是為必要，也是常規。

衛生局說明，在去年艱困的疫情挑戰下，高雄市2023年本土登革熱計3145例，佔全國26706例11.7％。今年依據當前國際登革熱疫情嚴峻，高雄市政府超前部署評估籌備相關防疫量能與需求，現階段以落實社區動員清除社區孳生源與髒亂點、環境整頓為原則；本土疫情發生時則執行「三合一緊急防治工作」務使社區傳播鏈有效被阻斷。

衛生局強調，20年來防疫團隊時時保持警惕、因應疫情風險落實團隊分工，匡列必要的防疫經費是為常規，請勿扭曲解讀抹煞所有投入第一線社區防疫人員的苦心與辛勞。