因應台積電入駐楠梓科技園區，高雄市府邀請清大與陽明交大來高雄設分部，不過因為清大分部將設在舊左中，引發民團抗議影響觀光經濟產值，對此，都發局表示，將會兼顧在地居民及商圈對於兼顧自然景觀、休憩觀光、培育優秀人才以及促進產業發展的多贏方向。

高雄市都發局表示，關於清華大學擬於舊左營國中設分校一事，高市府都發局強調，這是兼顧在地居民及商圈對於兼顧自然景觀、休憩觀光、培育優秀人才以及促進產業發展的多贏方向，感謝左營區全體39名里長、當地商圈與市民朋友的共同支持。

都發局說明，大專院校為開放式校園，平時一般民眾皆可入校散步、聚會，環顧海內外如台大、政大、東京大學、巴黎大學等，不但有助於凝聚社區認同，於校園內舉行之公開活動，也可吸引在地區民或外地訪客參與，增進地方消費。對於校地未來開發，市府也會透過相關審議及配套，全力保留蓮池潭景觀天際線，督促校園公園化，維持校園與綠地共融，原址之綠地、老樹、天際線獲得保留，並持續推動北高雄山河生態廊帶系統縫合計畫，以串聯半屏山與蓮池潭。

都發局說，舊左營國中校地鄰近蓮池潭、左營高鐵站，若頂尖大學設立分校，將能夠在左營營造大學城生活型態，就近與舊城社區、果貿社區串連成為生活圈，並延伸至美術館、楠梓莒光社區，增添更多元的風貌。

都發局強調，舊左營國中校地結合頂大分校，符合在地居民希望保留綠地並帶動發展的期盼，也能透過高等研究院所的進駐，強化高雄培育頂尖人才的能量。