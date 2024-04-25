日月光投控(3711)周四召開法說會，公布第一季財報，日月光今年第一季歸屬於本公司業主之淨利56.82億元，季減40%、年減2%，單季基本每股盈餘1.32元，創下2020年第一季以來的4年單季新低。展望今年營運，今年第二季封測材料(ATM)營收季增中個位數百分比，毛利率可望季比微增。法人預估，日月光今年第二季預估小幅季增，第三季更可望逐步走揚。