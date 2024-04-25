展望今年營運，日月光預估，根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，若以新台幣計價，今年第二季封測材料(ATM)營收季增中個位數百分比，毛利率可望季比微增；電子代工服務(EMS)第2季營收預估季比持平，EMS今年第2季營業利益率則小幅季減。

整體來看，法人預估，日月光今年第二季預估小幅季增，第三季更可望逐步走揚。

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