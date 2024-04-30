對於第二季展望，世界先進預估，第二季月產能估約27.9萬片、季增約1％。為滿足客戶對電源管理產品需求，全年產能估約338.7萬片、年增約1％，較前次338.1萬片預期微增，主因晶圓五廠4千片新增月產能提前2個月到位、自10月提前於8月生產。
此外，在地震影響方面，由於強震使黃光及爐管等高敏感生產設備更換、零配件及線上晶圓報廢，在考量保險理賠後，世界先進預估影響第二季毛利率約1.5個百分點，世界先進預估，第二季整體毛利率將約介於25％至27％之間。
世界先進（5347）今（30）召開法說會，第一季每股稅後純益為0.78元，寫下六年新低。展望第二季，該公司表示，受惠大尺寸驅動IC、電源管理IC需求復甦，晶圓出貨量將季增約17％至19％，產品平均銷售單價將季減約2％至4％，毛利率將約介於25％至27％之間，市場預期第二季營運將小幅成長，董事長方略也指出，以目前庫存回到正常水位看，下半年預期整體市場及公司營運將溫和成長。
對於第二季展望，世界先進預估，第二季月產能估約27.9萬片、季增約1％。為滿足客戶對電源管理產品需求，全年產能估約338.7萬片、年增約1％，較前次338.1萬片預期微增，主因晶圓五廠4千片新增月產能提前2個月到位、自10月提前於8月生產。
此外，在地震影響方面，由於強震使黃光及爐管等高敏感生產設備更換、零配件及線上晶圓報廢，在考量保險理賠後，世界先進預估影響第二季毛利率約1.5個百分點，世界先進預估，第二季整體毛利率將約介於25％至27％之間。
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