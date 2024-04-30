對於第二季展望，世界先進預估，第二季月產能估約27.9萬片、季增約1％。為滿足客戶對電源管理產品需求，全年產能估約338.7萬片、年增約1％，較前次338.1萬片預期微增，主因晶圓五廠4千片新增月產能提前2個月到位、自10月提前於8月生產。

此外，在地震影響方面，由於強震使黃光及爐管等高敏感生產設備更換、零配件及線上晶圓報廢，在考量保險理賠後，世界先進預估影響第二季毛利率約1.5個百分點，世界先進預估，第二季整體毛利率將約介於25％至27％之間。

《半導體》世界先進Q2營運復甦 毛利率回升至25～27％
世界先進第一季每股稅後純益0.78元 寫六年新低
第二季營運看淡 欣銓股價創近2個月新低
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