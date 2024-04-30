世界先進（5347）今（30）召開法說會，第一季每股稅後純益為0.78元，寫下六年新低。展望第二季，該公司表示，受惠大尺寸驅動IC、電源管理IC需求復甦，晶圓出貨量將季增約17％至19％，產品平均銷售單價將季減約2％至4％，毛利率將約介於25％至27％之間，市場預期第二季營運將小幅成長，董事長方略也指出，以目前庫存回到正常水位看，下半年預期整體市場及公司營運將溫和成長。