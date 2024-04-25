韓國男團TEEN TOP成員天地，近期將發行第2張個人迷你專輯《a precious memory》，將替他迎來個人音樂生涯重要里程碑，也為粉絲們帶來全新的音樂體驗和感動。同時他更宣布即將於7月來台與粉絲近距離互動，至於活動形式與內容，天地則賣關子說：「先保密！一定會帶來驚喜給台灣的Angel們（官方粉絲名），希望台灣的Angel們都可以來參加，讓我們一起創造屬於我們的專屬回憶！」

《a precious memory》是張富有充沛情感的專輯，由天地細膩感情的聲音表現與極富深意歌詞組成的。闡述著逝去的愛情與回憶，透過天地多樣化的音樂風格，來展現其音樂成長之路，同時天地也在這張專輯中大秀唱功，一改以往的演唱風格，專輯中每一首歌都帶有不同風格與情感， 天地表示：「這張專輯是展現作為solo歌手的新面貌，希望透過這次的音樂作品能與粉絲更緊密地連結，帶給他們新的感動和期待，想跟大家來場充滿力量與溫暖的音樂旅程。」

而天地也透露這次主打歌〈A Book of Memories〉MV相當值得期待，因為有與女性演員合作拍攝的部分，想帶給粉絲不同以往的視覺感受。想起當時MV拍攝過程，她笑說：「只想說團員們在哪裡？！看到他們才會有安全感，單獨跟女性演員對戲好害羞啊。」

《a precious memory》4月26日預購正式起跑，只要參加預購專輯的粉絲們都能隨機獲得台灣獨家專屬小卡乙張，共有4款小卡，還有機會可以獲得親筆簽名專輯，另外，只要預購首日單筆購買4張專輯以上（不限版本，同一筆訂單），即可獲贈台灣獨家專屬小卡隱藏版乙張，每4張專輯，即可獲得乙張，以此類推。