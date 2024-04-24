「高雄啤酒音樂節」將在7月5日至7日在高雄夢時代購物中心正對面廣場登場，24日釋出第一波演出嘉賓名單，包括憑神曲〈Any Song〉風靡全球的韓星ZICO、FTISLAND、MAMAMOO成員輝人及泰星花樣男子F4成員Dew，台灣卡司則邀來告五人、「GX」、宇宙人、郭書瑤等人輪番飆唱。

早在演出名單正式公佈之前，網上已經掀起了不少話題，粉絲們紛紛在社群平台上留言敲碗，許願想見到自己喜愛的藝人。而今日，首批演出名單終於公布，高雄啤酒音樂節三天活動中共邀來8組高人氣韓星、1名泰國小天王與25組以上台灣歌手，今天一釋出首波豪華卡司陣容隨即引起大批粉絲熱烈留言討論。

不過只見在海報中有部分演出嘉賓目前被打馬賽克，十分神秘，卻仍被許多忠實粉絲認出，歌迷紛紛猜測是Jessica、SHINee泰民及EXO的燦烈、Chen與Xiumin，對此，主辦預告在29日宣布第二波豪華卡司及主舞台完整名單，敬請期待，「第二波更豪華的卡司即將公佈，相信能帶給粉絲們更大的驚喜。」