NCC新任委員名單傍晚送到立法院，民眾黨立委張啓楷批評，民進黨政府事先都沒有就人選進行溝通，完全不尊重國會，只想「橫柴入灶」，在野黨未來至少需多審查2周，也就是22天再加14天以上，務必嚴格把關，審好審滿。

資深媒體人出身的張啓楷表示，對NCC這些年沒有扮演好中立專業的獨立機關角色，反而淪為民進黨的打手，被外界譏諷為「髒兮兮」，特別感到深惡痛絕；NCC主委陳耀祥對此固然難辭其咎，而副手翁柏宗難道不是共犯結構的一員？如今翁柏宗不但沒有負起相關的責任，反而有機會扶正，真是讓人難以苟同。

至於其他人選，張啓楷認為，羅慧雯雖具有學者背景，竟大言不慚的寫下「新聞自由是什麼，能吃嗎？」這樣的評論字句，不但有辱斯文，更令人毛骨悚然。

張啓楷也提到，即便民進黨政府想要把這份名單「橫柴入灶」，在立法院強渡關山，但在野黨也不是吃素的。過去NCC委員等人事案審查，國民黨時期審查僅21天、民進黨時期22天，總是審得非常倉促。

張啓楷表示，民眾黨主張，未來至少需多審查2周，也就是22天再加14天以上，務必嚴格把關，審好審滿；藉此讓NCC未來不要再偏離中立和專業本位，善盡獨立機關應有的本分。