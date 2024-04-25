注意劇烈天氣！高雄氣象站晚間發布緊急訊息，指出西南方外海出現一個中尺度渦旋，在晚間8點抵達陸地，屆時除了大雷雨外，恐還會伴隨冰雹甚至出現龍捲風，警戒範圍為台南安南區至高雄小港區，呼籲出外民眾務必小心。

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大雷雨狂轟5縣市！2地暴雨 發國家警報
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