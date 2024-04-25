高雄外海驚現渦旋！氣象站示警除大雷雨外「恐有龍捲風、冰雹」 21:232024/04/25 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 目前台南、高雄狂風暴雨中，高雄氣象站指出，外海一個中尺度渦漩在晚間8點左右抵達陸地，除大雷雨外恐還伴隨冰雹、龍捲風。(圖／氣象署) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 注意劇烈天氣！高雄氣象站晚間發布緊急訊息，指出西南方外海出現一個中尺度渦旋，在晚間8點抵達陸地，屆時除了大雷雨外，恐還會伴隨冰雹甚至出現龍捲風，警戒範圍為台南安南區至高雄小港區，呼籲出外民眾務必小心。 大雷雨灌三地！台南高雄大雨特報 致災雷雨炸到週日 湖南大雨民眾攜魚網撈魚竟撈到被洪水捲走昏迷孩童 大雷雨狂轟5縣市！2地暴雨 發國家警報 #高雄外海 #渦旋 #冰雹 #大雷雨 #龍捲風 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 國家警報又響！2地狂炸暴雨 大雷雨轟5縣市 15:072024/04/24 生活 花蓮小心！強震後第一個豪雨特報 伴大雷雨 15:182024/04/22 生活 陸發布2013年以來首個「強對流橙警」 9省防雷暴大風、冰雹 19:082024/04/02 兩岸 水情吃緊！早上大雷雨水庫進帳排名出爐「這水庫奪冠」 南部慘掛蛋 00:112024/04/19 生活 冰雹夜襲東勢、和平 梨、桃、梅一夜慘變落果 13:362024/04/02 生活 廣州發布雷雨大風橙色預警 局地出現龍捲風 18:552024/04/27 兩岸 上百龍捲風狂掃美中部4死 奧克拉荷馬州末日影像曝 06:412024/04/29 國際 入夜變天連3波鋒面 專家：下周二起全台大雷雨4天 10:402024/04/17 生活 極端天氣又來了！強對流移入 2地發大雷雨訊息 08:562024/04/26 生活 廣州驚現3級「強龍捲」！電力設備受損火花四濺 22:022024/04/27 兩岸 水氣今起增加！這日變天大雷雨狂炸 降雨熱區曝 08:092024/04/15 生活 高雄狂風暴雨！強陣風吹倒湖內「標誌桿、路樹」 09:372024/04/25 社會 新北汐止水淹1個輪胎高 巷子成黃河 居民出門嚇傻 08:132024/04/18 生活 廣州強烈龍捲風4分鐘致5死33傷 專家揭4原因 09:302024/04/28 兩岸 不斷更新》雨區擴大！雨彈狂炸新竹以北、宜蘭7縣市 05:572024/04/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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