彰化市天空30日出現大片烏雲壓境而至，中央氣象署針對中、彰地區發布大雷雨訊息。（孫英哲攝）

今天下午3點過後，彰化及台中天空出現大片烏雲，由西往東壓境而至，天空一分而二，形成黑白分明的壯觀景觀。中央氣象署接連發布中、彰地區大雷雨訊息，提醒民眾注意，慎防劇烈降雨、雷擊。

中央氣象局先是針對「台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4點止，接著又針對「台中市、彰化縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4點15分止。

彰化地區於下午3點40分左右開始下大雨，伴隨著陣陣雷聲，許多在路上的民眾趕緊躲到騎樓等處避雨，而在大雨降下之前，彰化市不但狂風大作，許多路人都快站不穩，天空在大片烏雲壓境下，被一分為二，形成黑白分明的壯觀景象。

中央氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方,、落石、土石流。

此外，顯著對流系統或午後雷陣雨影響時，易有雷電發生，駕車如行駛經過高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。