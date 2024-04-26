順達科近幾年致力拓展非IT電池模組產品，包括：輕型電動自行車/摩托車/搬運載具電池組、伺服器不斷電系統及資料中心用電池模組、儲能電池模組及電池組充電器等，受惠於BBU新客戶出貨逐步放量，今年第1季非IT產品營收佔比逾10%，降低了IT產品營收下滑對公司的影響。

受IT電池模組殺價競爭影響，順達第1季合併營收為34.27億元，年減12.06%，在非IT產品挹注下，營業毛利為3.79億元，年增27.13%，單季合併毛利率攀升至11.07%，年增3.41個百分點，營業淨利為1.85億元，年增36.85%，單季營業淨利率為5.41%，年增1.93個百分點，歸屬於母公司業主淨利為2.08億元，年增83.04%，每股盈餘為1.37元。

展望第2季，順達表示，上半年是淡季，第2季營收與第1季差不多，下半年隨著泰國廠量產出貨，生產營運成本將會增加，謹慎保守看待下半年，整年維持今年營收較去年衰退看法。