看似平凡日常的「洗衣」工作，隨時代之改變，其產業卻也與時俱進。觀察國內包含自助及傳統類型在內的洗衣市場變化，其中自助洗衣店具有使用方便、設備新穎、複合式消費空間等優點，加上住家空間限制，因而廣受單身、學生、租屋族及小家庭等歡迎，近年興起「共享」服務的新思維模式，更推升自助洗衣之成長。

112年自助洗衣店之縣市分布集中於六都，占整體7成2，以台中413家最多，占14.7%，其次為桃園368家，占13.1%，與台中、桃園累計淨遷入人口增加較多，當中又以單身或小家庭居多有關；六都銷售額合占7成7，亦以桃園、台中居前2位，非六都縣市以屏東家數(屏東市、潮州鎮較多)及銷售額最多，分別為94家、0.5億元。

近5年各縣市家數、銷售額雖大多成長，惟約有半數縣市因市場趨於飽和、競爭激烈，銷售額增速不如家數，平均每家年銷售額以新北減少15.1萬元最劇，而雲林(增15.1萬元)、宜蘭(增9.3萬元)、台中(增8.2萬元)增加較多。