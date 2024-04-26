精剛今年首季合併營收5.92億元，年減5.06%；營業毛利0.89億元，年增46.49%；營業利益0.47億元，年增71.17%；稅後淨利0.55億元，年增13.86%，EPS為0.30元，創下5個季度低檔，獲利仍維持預期水準。

精剛受惠於歐洲能源危機、地緣政治轉單效益，加上國防與航太產業需求持續強勁，鎳、鈦合金產品外銷持續維持暢旺，首季業績表現穩健符合預期。展望後市，在航太、能源、油氣產業需求持續旺盛下，訂單維持六個月以上能見度。

為實現自有產線及增加產能的目標，精剛建構完整的自有熔煉產線，積極擴大產能，同時，公司致力於強化品質策略，以滿足不同客戶的需求，專注於高品質合金材料業務。精剛堅定地長期投入推進品質發展，實現升級高質量產品，鞏固客戶信心，達成業績穩健成長。在生產和管理方面，公司也計畫導入MES系統升級專案，做好產線管理，有效降低內部管理成本，持續強化核心競爭力。