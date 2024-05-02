糖尿病長年位居國人10大死因之一，全台約有230萬名糖友，且以每年16萬人的速度持續增加，更有年輕化趨勢，值得所有人注意。對此，營養師林郁庭指出，若出現吃多、尿多、喝多，以及體重減輕等4大症狀，應盡快至醫療院所抽血檢查，以利及早發現、及早治療。

糖尿病發病初期不易發現，往往讓許多人忽略了。營養師林郁庭於診所粉專發文，整理出以下糖尿病的4大症狀，提供民眾參考：

1、吃多：體內胰島素若作用不佳，攝取到體內的糖分無法進入細胞中，葡萄糖無法充分利用，進而容易導致飢餓感。

2、尿多：體內糖分過多，使得尿液中也出現糖分，造成滲透性利尿，水分跟著從腎臟排出，產生尿量增加的現象。

3、喝多：因尿液變多，連帶讓水分流失過多，導致經常口渴而不自覺想多喝水。

4、體重減輕：因胰島素作用不佳，葡萄糖無法順利進入細胞，身體無法獲得足夠能量。即便吃得多，也無法有效利用攝取的醣類，導致體重持續減輕。

想避免糖尿病找上門，就要做好血糖控制。營養師彭逸珊過去曾分享幫助穩定血糖的5種方法，包括多吃蔬菜、維持正常體態、飲食多元、注意總醣量與種類、餐後適度運動。她並強調，食物本來就會影響血糖波動幅度，大部分只要留意種類與份量都可以安心食用，唯獨「精製糖」建議盡量不要碰，不僅會影響血糖，還會對身體造成負面影響。

至於若已達糖尿病階段的患者，彭逸珊建議，務必遵循醫囑按時服藥，並搭配飲食、運動更能有效控糖。