●美國首季GDP季增年率只有1.6%比預期差很多，另外，美國核心（個人消費支出）PCE物價指數初值達3.7%，比預期高不少，外界質疑美國出現停滯性通膨。對此，美國財長葉倫認為，市場過於憂慮，從這份GDP報告來看，美國消費與投資還是很強，經濟也持續在成長。況且美國就業市場良好，沒有證據證明加薪會造成通膨上升，

●初步數據顯示，2024年3月美國批發庫存較第2季減少0.4%，市場預估是成長0.2%。耐久財庫存方面，繼上次成長0.9%後這次也不變，非耐久財庫存則是減少1.1%。從批發庫存報告可看出相關業者對各種商品的庫存水位，若庫存過高，有可能是經濟成長動力已熄火。

●紐約6月期金收漲4.1美元或0.18%，每盎斯為2342.5美元。現貨金價盤中最大漲幅1.24%，每盎斯一度來到2344.86美元。路透社報導，中國大陸上季黃金消費量年增近6%，其中，金條及金幣更是較去年飆漲26%。

●美國經濟成長可能不如預期，燃料需求應會同步疲弱，但以色列準備在加薩走廊開打，國際油價也因此小漲。紐約期油收漲76美分或0.92%，每桶在83.57美元。倫敦布蘭特期油收漲99美分或1.12%，每桶在89.01美元。

●ICE美元指數盤中一度接近105.5點，連續3天都刷新12日所創的低點，跌幅超過0.3%。美匯指數在美國GDP公布後曾短暫上漲，美股盤前甚至曾逼近106新高點，但後繼無力還是走低。