陸軍10軍團狙擊組本週連3日展開實彈射擊訓練，官兵換上「吉利服」強化偽裝，使用T93K1狙擊槍，搭配高倍率觀測鏡，依不同想定訓練接戰能力與精準度，展現「百步穿楊」美技。

陸軍10軍團狙擊組本週連3日展開實彈射擊訓練，官兵使用T93K1狙擊槍，展現「百步穿楊」美技。( 青年日報提供 )

陸軍10軍團狙擊組本週連3日展開實彈射擊訓練，官兵使用T93K1狙擊槍，展現「百步穿楊」美技。( 青年日報提供 )

據《青年日報》報導，為強化狙擊關鍵戰力，陸軍10軍團所屬狙擊組本週展開一連3日的實彈射擊訓練，藉由各式射擊鑑測，驗證平日訓練成果；過程中，狙擊手與觀測手密切配合，熟稔運用T93K1狙擊槍，搭配高倍率觀測鏡，精準命中目標，展現「百步穿楊」美技，厚植不對稱戰力。

10軍團所屬狙擊組刻正實施集訓，規劃「輕型狙擊槍4-3表400-800公尺鑑定射擊」、「550公尺夜間狙擊」、「300-600公尺多重目標不定距狙擊射擊」及「400公尺隱現目標射擊」等課目，考驗不同狀況下接戰能力與精準度訓練。

在各項狙擊訓練中，官兵均需於靶場環境中觀察風向、風力、距離、角度等外在因素，並由100公尺線為基準，以每100公尺為基準逐次退後至800公尺一線，依序進行實彈射擊以蒐集參數、校正射擊數據等作業，求取最佳精度，確保訓練效果。

陸軍10軍團狙擊組本週連3日展開實彈射擊訓練，官兵使用T93K1狙擊槍，展現「百步穿楊」美技。( 青年日報提供 )

接續則進行戰術應用訓練，官兵換上「吉利服」強化偽裝效果，結合方向判定與維持，依射擊目標位置選擇適切射擊陣地，運用現地隱蔽與掩蔽潛伏狙擊，在不被發現的狀況下，創造有利射界與射口，並藉由教官反覘陣地，驗證滲透隱伏成效，有效提升秘匿奇襲效果。