每年為6月16日「世界海龜日」，5月23日則是「世界龜鱉日」又稱世界烏龜日、世界龜龜日。墾丁國家公園管理處將於4月29日及6月14日舉辦「海龜、海歸、海瑰」活動，籲民眾減少使用塑膠製品、垃圾不隨意丟棄、不破壞動物棲息地，喚起全球人民海龜保育的意識，帶動大家著重海龜復育、海洋保育。

墾管處表示，海龜屬一級保育類動物，受到行政院農業委員會「野生動物保育法」所保護，隨著環境變遷，近年來卻因海洋塑膠污染，誤食像水母的塑膠袋，或被吸管誤插鼻孔，遭廢棄的魚網纏繞，以及工業捕撈、氣候變遷等威脅挑戰，面臨生存危機，因此要讓海龜救護工作，延伸到愛護海洋環境的重責大任，成為你我愛地球的目標

墾管處表示，通常發現海龜受傷第一時間應先通報118，屏東海生館是海龜南部收容中心，經通報救傷的海龜會經專業的人員評估受傷或擱淺狀況擬出最適合處理方案，送至海生館的受傷海龜，經獸醫師判斷做外傷處理、抽血、進行血液檢查到診斷狀況開立處方籤治療投藥細心照顧直到海龜完全康復後放養回到大海。