全球公益聯盟創立於1464年，不僅是史上最悠久的金質榮譽勳章授勳機構，也是聯合國正式認可的非政府組織。去年12月與世界華商組織聯盟共同選出六位華商公益代表，於法國參議院舉行授勳儀式，今日中華民國不動產聯盟總會特別舉辦授勳記者會，邀請世界華商組織聯盟創會執行主席丁楷恩來台轉授勳章，由十三大不動產業公會全聯會理事長擔任見證人。

世界華商組織指出，林正雄是全球公益聯盟成立以來，第三位獲得該殊榮的台灣人，益事蹟包括「820房仲日公益捐血活動」、資助並陪伴癌友自行車環台、長期贊助惠明盲校與花蓮偏鄉學校、啟動10年造林計畫，共計造林1,800株紅檜木等等。

台灣2050淨零碳規劃中，目標之一是使所有新建建築物成為近零碳建築，且85%的既有建築也必須轉型為近零碳建築，面對即將來襲的綠色通膨，林正雄預見營建成本將上漲15%，他認為「自住」、「剛性」需求買氣並加速購屋者決策速度，預期2024今年房市交易熱度明顯升溫。