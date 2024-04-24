世界氣象組織（WMO）23日報告稱，亞洲是2023年全球氣候變遷與極端氣候災害最多的地區。洪水和颱風造成的傷亡和經濟損失最高，暖化速度也高於全球平均值。

就溫度而言，2023年亞洲年平均近地面溫度是有史以來第二高，較1991至2020年平均值高攝氏0.91度，比1961至1990年平均值更是高出1.87度。西伯利亞西部、中亞、中國東部及日本，都出現高溫情形。

2023年，西北太平洋平均海面溫度為有史以來最高。阿拉伯海西北部、菲律賓海及日本以東海域，上層海洋（0至700公尺）升溫現象尤為強烈，升幅高達全球平均值三倍以上。

降水部分，中亞、南亞及東南亞各地降水量皆偏低，中國西南地區發生乾旱，印度季風帶來的降雨量也低於平均值。

報告指出，2023年亞洲的水文氣象災害中，80％以上由洪水和颱風所造成，其中洪水是造成死亡的主要原因，遠超其他。2023年6月、7月和8月，分別在印度、巴基斯坦和尼泊爾發生多起洪水和颱風災害，造成600多人死亡。8月和9月初，俄羅斯聯邦遠東地區遭受近數十年來最大規模的洪水，約4萬公頃農村土地受災。