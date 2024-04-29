達發30日起得為融資融券交易 19:342024/04/29 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票達發（6526）自112年10月19日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，公告自30日起得為融資融券交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證交所》達發明起得為融資融券交易 本周成交量週轉率 傳產股包辦前三名 證交所6／14開股東會 擬通過4.6元股利分派案 #達發 #得為融資融券交易 #得為融資融券 #標準 #證交所 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 京鼎違反內控 證交所開罰10萬元 22:122024/04/26 財經 房東租金標準全面調高 台北市、台中市調幅最高 23:482024/04/28 財經 再攜證交所 中信證券、中信投信前進越南招商 19:512024/04/29 財經 《櫃買市場》保綠-KY 5月2日起得為信用交易 07:382024/05/02 財經 京元電子今停牌 3點宣布處分子公司股權案 17:302024/04/26 財經 北京│推動制定腦機介面行業標準 03:302024/04/30 財經 房東今年申報租金所得注意 財政部調高一般租金標準 12:432024/04/28 財經 凱基美國非投等債ETF 5／2掛牌上市 19:342024/04/29 財經 安特羅生技啟動IPO 腸病毒疫苗深耕小兒防疫市場 20:532024/04/30 財經 《金融》長榮董事遭控內線交易 金管會回應了 16:582024/04/25 財經 《櫃買市場》五福4月30日起開放信用交易 07:582024/04/30 財經 接見模範勞工 蔡英文：將明定工資調整標準 13:512024/04/30 政治 富采下午4點開重訊 宣布重要設備及轉投資股權買賣 17:282024/04/26 財經 中天、合一連續三屆入選公司治理評鑑前 5％ 23:242024/04/30 財經 《證交所》凱基美國非投等債ETF 5月2日掛牌上市 07:572024/04/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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