周二香港恆生綜合指數早段升84點或0.5%，為17831點。國企股(H股)升0.5%。科技指數漲0.3%。

內房股持續上揚，美的置產上漲1.4%。

與特斯拉合作地圖和導航的消息繼續發酵，百度升1.4%。

電動車持續上揚，小鵬升2.9%，理想漲2.8%，比亞迪升0.3%。

歐舒丹董座可能私有化，擬出價每股約33至34港元。歐舒丹今日復牌一度上漲近13%，目前升10%，為32.3港元。

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