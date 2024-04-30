根據Bloomberg統計，截至4月29日為止，全球各主要股市中，近一年報酬率前五名分別是，台灣加權指數31.56%、日經225指數31.46%、美國S&P500指數22.71%、印度SENSEX22.19%，以及巴西聖保羅指數21.95%。

先機亞太股票入息基金投資團隊表示，人工智慧(AI)的長期趨勢已經確定，因此，我們對科技產業的信心不斷增強，從短中期的角度來看，最看好的國家是台灣，是因為台灣擁有世界一流的科技產業，同時，由於未來全球即將進入降息周期，對亞洲國家和亞洲股市來說，大致上是有利的。

先機亞太股票入息基金的前十大持股中，前三名都是台灣公司，分別是鴻海、台積電及聯發科，持股比率皆超過7%，先機亞太股票入息基金投資團隊表示，以我們目前投資的台灣科技公司為例，都持續受益於亞洲，甚至全球強勁且不斷增長的需求，如鴻海，該公司在印度的工廠生產iPhone，為國內和全球客戶生產手機，我們還持有聯發科，它是世界上最大的晶片設計商之一，按銷量計算，該公司銷售的手機晶片數量超過任何其他公司。雖然它是一家跨國公司，但它的許多晶片都被中國的手機製造商使用。

先機亞太股票入息基金投資團隊表示，印度和印尼分別是亞太地區第二和第三大新興市場，兩國都有強勁的成長前景。我們認為，與中國等該地區其他新興市場相比，它們面臨的地緣政治風險較低，以印度為例，2023、2024財年經濟成長超過7%，預計未來幾年將繼續以6.5%至7%左右的速度成長，同時，印度人口結構良好，擁有大量年輕人口，不僅擁有眾多全球領先企業，而且還擁有一些非常有吸引力的國內消費股票。